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Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak. 17 Mart'ta gerçekleştirilecek görüşmeler kapsamında Türkiye-Finlandiya ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak.

11:37 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Niinistö Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Niinistö Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.


Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.


#Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#davet
#Türkiye
#ziyaret
1 saat önce
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek
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