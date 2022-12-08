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Finlandiya Savunma Bakanından 'terör' açıklaması: Bize güvenebilirsiniz

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve terörle mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Kaikkonen açıklamasında, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini gerçekten anlıyoruz. Türkiye, Finlandiya'nın teröre karşı mücadelede kararlı olduğuna güvenebilir. Buna hiç şüphe yok" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Finlandiya Savunma Bakanından terör açıklaması: Bize güvenebilirsiniz
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkone.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kaikkonen, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptıkları görüşmede Avrupa'daki mevcut duruma ilişkin güzel bir değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Hem Bakan Akar'ın hem de kendisinin Ukrayna'daki durumdan dolayı endişeli olduğunu söyleyen Kaikkonen, "Ne yazık ki, bu trajik savaşın hızlı bir sonu yok gibi görünüyor, ancak umarız barış ne kadar erken gelirse o kadar iyi olur." dedi.

  • Kaikkonen, Akar ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu ve Türkiye ile bu ülkeler arasında Madrid'de imzalanan Üçlü Mutabakat'ı da ele aldıklarını aktararak, görüşmenin yapıcı ve iyi bir atmosferde geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarına da değinen Kaikkonen, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini gerçekten anlıyoruz. Türkiye, Finlandiya'nın teröre karşı mücadelede kararlı olduğuna güvenebilir. Buna hiç şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaikkonen, ülkesinin NATO'ya üye olması halinde Rusya'ya caydırıcılık amacıyla ittifakın askeri güçlerinin ve taktiksel nükleer silahların Finlandiya'ya konuşlanmasına izin verip vermeyecekleri yönündeki soruyu, "Şu anda, elbette bizim için en önemli şey tam üyeliği elde etmektir ve şu anda ilgilendiğimiz şey de bu. Nükleer silahlarla ilgili bu tür tartışmalarda çok açığız ve bunların bizim topraklarımızda olması gibi özel bir ilgimiz yok. NATO, nükleer silahları Finlandiya'ya göndermiyor. Bundan oldukça eminim." şeklinde cevapladı.

"Kuzey Avrupa'daki barışı korumak istiyoruz."

Moskova'nın askeri odağını Ukrayna'ya yönelttiğini ve ülkesinin Rusya ile olan sınırında şu an için herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Kaikkonen, "Umarım (Rusya sınırında) herhangi bir provokasyon veya ona benzer bir şey görmeyiz ve gelecekte ama yine de her şeye hazırlıklıyız. NATO'ya katılımın Finlandiya için farklı bir çözüm olduğunun altını çizmek istiyorum. Kuzey Avrupa'daki barışı şimdi ve gelecekte, her zaman korumak istiyoruz."

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Kaikkonen, Türkiye ile Finlandiya arasında savunma sanayi alanındaki olası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Gelecekte daha fazla iş birliği yapabileceğimiz şeyler var ve savunma güçlerimiz gelecekte iş birliği konusunda bazı ön görüşmeler yaptı. Aslında bazı benzerlikler var, örneğin zorunlu askerlik hizmeti sistemi hakkında. Pek çok ülkede bu tür bir sistem yok. İş birliği yapmanın yollarını bulacağımızdan eminim. Bugün yanımda herhangi bir alışveriş listem yok ve bu tür konulardan savunma güçlerimiz sorumlu yani bugünün gündeminde çok fazla bir şey yoktu ama gelecekte Türkiye'den bir şeyler almamız da ihtimal dışı değil."

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