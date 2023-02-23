Finlandiya Ukrayna’ya üç Leopard 2 tankı gönderecek

Açıklamada, "Leopard 2 tanklarıyla ilgili uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak Finlandiya, kullanım ve bakımlarıyla ilgili eğitim de dahil olmak üzere üç Leopard 2 ana muharebe tankını, Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadeleri kullanıldı.