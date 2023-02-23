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Dünya

Finlandiya Ukrayna’ya üç Leopard 2 tankı gönderecek

Finlandiya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna'ya üç adet Leopard 2 tankı gönderileceği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre tankların yanı sıra tankların kullanım ve bakımlarıyla ilgili eğitim de verilecek.

16:13 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Leopard 2 tank

Leopard 2 tank

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'e gönderilecek 13. savunma malzemesi paketinin 160 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Leopard 2 tanklarıyla ilgili uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak Finlandiya, kullanım ve bakımlarıyla ilgili eğitim de dahil olmak üzere üç Leopard 2 ana muharebe tankını, Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi göndereceklerini duyurdu. Jonson, "Kara savaşına yardımcı olmak için Ukrayna'ya 155 mm'lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer göndereceğiz. Bunun yanı sıra Leopard 2 tankları da gönderebiliriz." dedi.


#Ukrayna
#Finlandiya
#Leopard 2
#tank
26 minutes ago
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Finlandiya Ukrayna’ya üç Leopard 2 tankı gönderecek
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