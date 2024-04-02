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Finlandiya'da 12 yaşındaki öğrenciden okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin Vantaa bölgesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi. Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrenci gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seren Som
10:53 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 13:42 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
AFP
AFP

Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini söyledi.

Saldırı, başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü ve 90 personelin görev yaptığı Viertola okulunda gerçekleşti.

AFP

Bir öğrenci öldü: 2 öğrenci ağır yaralı

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 12 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, 2 öğrencinin ise ağır yaralandığını belirtti.


13 yaşındaki saldırgan yakalandı

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 12 yaşında bir öğrencinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.


Finlandiyalı yetkililerden açıklama

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "derinden sarsıcı" olarak nitelendirdi.

Orpo, saldırının kurbanları, okulun öğrencileri, personel ve kurbanların sevdikleriyle birlikte olduğunu ifade ederek destek mesajı verdi.

İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise X platformunda yaptığı açıklamada, günün çok sarsıcı şekilde başladığını, ailelerin yaşadığı acı ve endişeyi hayal bile edemediğini ifade etti.





#Finlandiya
#Saldırı
#Okul
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