Finlandiya'da 12 yaşındaki öğrenciden okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi bir kez daha sivilleri hedef aldı. Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar tarafından İdlib'de düzenlenen saldırı sonucu bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, üçü çocuk ve ikisi kadın toplam dokuz sivil yaralandı.