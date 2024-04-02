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Dünya

Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin Vantaa bölgesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. BBC, saldırı nedeniyle yararlılar olduğunu duyurdu. Polis, reşit olmayan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seren Som
10:53 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 11:40 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
AFP
AFP

Finlandiya polisi yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı olayının meydana geldiğini söyledi.

Saldırı, başkent Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki, birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü ve 90 personelin görev yaptığı Viertola okulunda gerçekleşti.

AFP

3 öğrenci yaralandı

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 13 yaşındaki 3 öğrencinin yaralandığını açıkladı.


13 yaşındaki saldırgan yakalandı

Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 13 yaşında bir öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmaları istendi.






#Finlandiya
#Saldırı
#Okul
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