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Dünya

Finlandiya'da rekor ceza: Hız sınırını aştı 2.7 milyon lira ödedi

Finlandiya'da hız sınırını aşan iş adamına 121 bin euro para cezası kesildi, ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu. Cezayı yüksek bulan iş adamının daha önce de hızdan ceza yediği ortaya çıktı.

10:12 . 6/06/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Aracıyla hız sınırını aşan Finlandiyalı iş adamına, dudak uçuklatan bir ceza geldi. Anders Wiklof, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda 82 kilometre hızla gitti. İş adamına hızı aştığı için 121 bin euro para cezası kesildi. Wiklof ayrıca ehliyetini de kaptırdı. Buna göre iş adamının ehliyetine 10 gün süreyle el konuldu.

Daha önce de hızdan ceza yemişti

Cezayı yüksek bulan Anders Wilkof, Finlandiyalı sürücülere hız yaptıkları için verilen para cezasına belki de bir sınır getirilmesi gerektiğini söyledi. Wilkof, "Bu konuda gerçekten üzgünüm ve paranın her halükarda hazine aracılığıyla sağlık hizmetleri için kullanılmasını umuyorum." dedi. Daha önceki yıllarda da hız sınırını aştığı için yüklü para cezalarına çarptırılan Wiklof’a 2013 yılında 95 bin euro, 2018’de ise yaklaşık 64 bin euro para cezası kesilmişti.

Hız cezasında rekor İsviçre’de

Finlandiya’da bu tarz cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için ortaya yüksek rakamlar çıkıyor. Finlandiya gibi aynı ceza hesaplamasını uygulayan İsviçre’de, 2010 yılında 37 yaşındaki İsveçli bir sürücüye Bern ile Lozan arasında 30 kilometre hız sınırı olan yolda 200 kilometre hızla gittiği için 1 milyon 110 bin euro para cezası kesilmişti.

#Finlandiya
#Anders Wilkof
#hız sınırı
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