Finlandiya'da Sanna Marin hükümetinin istifasını sundu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin 'in partisi Sosyal Demokrat (SDP), genel seçimde istediği sonuca ulaşamadı.

Açıklanan sonuçlara göre SDP, seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Bunun üzerine Başbakan Marin, parti liderliğini bırakarak "daha sakin bir hayat sürmek" istediğini söyledi.

İstifası kabul edildi

Siyasete milletvekili göreviyle devam edecek olan Marin, hükümetinin istifasını bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niinistö, Marin'in sunduğu istifayı kabul etti ve yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin geçici olarak devam etmesini istedi.

Finlandiya'da seçim sonucu

Açıklamada, geçici hükümetin yalnızca rutin işlerle ilgileneceği ve acil konuları ele alacağı ifade edildi.

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.

Birinci partiye hükümeti kurmada öncelik veriliyor

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.







