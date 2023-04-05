Finlandiya resmen NATO’da

Finlandiya, salı günü Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye Brüksel’deki törende katılım belgesinin teslim edilmesi ile resmi olarak NATO’nun 31. üyesi oldu. Böylece geçen hafta Türkiye’nin onayını alan Helsinki yönetimi, 273 gün gibi rekor bir sürede üyeliğini tamamlamış oldu. Finlandiya, Türkiye'yle imzaladığı protokolün gereklerini yerine getirdikten sonra Ankara'nın onayını aldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı ve törenden önce Haavisto ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile de Brüksel’de görüştü. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" açıklamasında bulundu. Finlandiyalı yetkililer, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelirken, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, katılımlarına dair resmi belgeyi 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.