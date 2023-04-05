Finlandiya resmen NATO’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (sağda), Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto (solda).
Finlandiya, salı günü Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye Brüksel’deki törende katılım belgesinin teslim edilmesi ile resmi olarak NATO’nun 31. üyesi oldu. Böylece geçen hafta Türkiye’nin onayını alan Helsinki yönetimi, 273 gün gibi rekor bir sürede üyeliğini tamamlamış oldu. Finlandiya, Türkiye'yle imzaladığı protokolün gereklerini yerine getirdikten sonra Ankara'nın onayını aldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı ve törenden önce Haavisto ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile de Brüksel’de görüştü. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" açıklamasında bulundu. Finlandiyalı yetkililer, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelirken, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, katılımlarına dair resmi belgeyi 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın saklayıcısı ABD'ye teslim etti.
Rusya'yla sınır 2 kat arttı
Belgeyi alan Blinken ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesine kapılan Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının yolunu açtığı için ironik biçimde teşekkür etti. Finlandiya’nın bloka katılmasıyla beraber Rusya’nın 1215 kilometre olan NATO sınırı, 2 katından fazla artarak 2555 kilometreye yükseldi. NATO’ya katılmasının ülkesi için büyük bir gün olduğunu belirten Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu" şeklinde konuştu. Kaikkonen, "On yıllardır savunmamıza yatırım yapıyoruz ve bu konuda iyi imkanlara sahibiz. Aktif bir NATO üyesi olacağız" ifadelerini kullandı.
5. madde şemsiyesi altında
Genel Sekreter Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ittifakın kuruluş anlaşmasındaki 5. maddeyle "sarsılmaz güvenlik garantisi" altına gireceğini bildirdi. Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Genel Sekreter, “En önemlisi Finlandiya üye olarak sarsılmaz bir güvenlik garantisi elde edecek” şeklinde konuştu.