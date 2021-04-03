Floyd davası sürüyor: Hiçbir polis böyle bir eğitim almadı

ABD'de devam eden Floyd davasında Minneapolis Polis Teşkilatının en kıdemli üyesi dinlendi.

Hennepin Bölge Mahkemesinde görülen haftanın son günkü duruşmasında tanık kürsüsüne çağırılan Minneapolis Polis Departmanı Cinayet Birimi Baş Dedektifi Richard Zimmerman, olay anında Floyd’un ensesine dizle basılmasının, “tamamen gereksiz, ölümcül bir güç” olduğunu söyledi.

Zimmerman, “Arkadan kelepçeli halde karnının üstünde yatan bir kişinin ensesine dizle basmak onu öldürebilir. Çünkü kaslar geri çekiliyor ve eğer göğsün üzerine uzanıyorsanız bu, nefesi daha da daraltır.” diye konuştu.

Floyd, polisler için tehlike oluşturmuyordu

Polis teşkilatında 1985’ten bu yana görev yaptığını ve halen en kıdemli kişi olduğunu vurgulayan Zimmerman, Floyd’un kelepçelenmesinden sonra polislerin kendilerini tehlikede hissetmeleri için bir neden görmediğini belirtti.

Zimmerman, Savcı Matthew Frank’in “Öyleyse size göre, kelepçelendiğinde ve yere yatırıldığında bu kısıtlama durmalı mıydı?" sorusuna "Kesinlikle" diye cevap verdi.

REKLAM

"Bir kişi kelepçelediğinizde, nefesi kısıtladığı için onu mümkün olan en kısa sürede yan çevirerek veya oturtarak yüzüstü pozisyondan çıkarmanız gerekir." diyen Zimmerman, bugüne kadar arkasından kelepçeli, yüzüstü yatan birinin boynuna diz çökmek için asla eğitilmediğini söyledi.

Zimmerman, polis kamerası kayıtlarına göre Floyd’un ve sokaktaki kişilerin polisler için bir tehlike oluşturmadığını düşündüğünü de yineleyerek ambulans çağrılmış olsa bile polis memurlarının acı içindeki birine yardım sağlamakla görevli olduğunu ekledi.

OYNAT 01:17 George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Zimmerman’dan sonra Hakim Peter Cahill, davanın planlanandan daha hızlı gittiğini belirterek pazartesi 09.15’te devam etmek üzere davaya erkenden ara verdi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

REKLAM

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

REKLAM

OYNAT 00:59 ABD'de bir George Floyd vakası daha ABD'nin New Jersey eyaletinde polis tarafından gözaltına alınan kişiye uygulanan şiddet ülkede büyük tepki çekti. Polis ekiplerinin gözaltı sırasında şiddet uyguladığı 29 yaşındaki Stephen A. Dolceamore'un olay yerinde yaşamını yitirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı. Tıpkı George Floyd gibi, Dolceamore'un da 'Nefes alamıyorum' diye bağırdığı ancak polis memurlarının umursamadığı kayıtlarda yer aldı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder