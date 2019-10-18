Foreign Policy'den skandal haber: Lastik dumanlarını fosfor bombası sandılar!

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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Koalisyon güçlerini Suriye’ye kim davet etti bilmiyorum. Rejim değil. Ama Rusya’yı rejim davet etti bunu biliyorum. Kökü sağlam olan ağacı rüzgar deviremez gerekirse 7 düveli karşımıza almak pahasına bu milletin haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.