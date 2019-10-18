Foreign Policy'den skandal haber: Lastik dumanlarını fosfor bombası sandılar!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, dün Rasulayn şehrinde büyük ilerlemeler kaydetti. YPG'li teröristler harekatta büyük kayıplar verirken, TSK şehre tahkimat yapılacak her bölgeyi kapattı.
SİHA ve İHA'ların etkin olarak kullanıldığı operasyonda dün YPG'li teröristler çok sayıda lastik yakarak, gözetlenmeyi engellemeye çalıştı.
ABD merkezli Foreign Policy'nin Pentagon muhabiri Lara Seligman ise, Suriye Milli Ordusu'nun fosfor bombası kullandığını öne süren bir haber analiz yayınladı.
- Seligman haberindeki kimyasal silah iddialarını yine ismi açıklamadığı ABD'li bir yetkiliye dayandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
YPG'li teröristlerin birkaç gündür öne sürdüğü kimyasal silah iddialarına dün Milli Savunma Bakanlığı, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" yanıtını vermişti.