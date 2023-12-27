undefined82 gündür aralıksız Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’in lideri Isaac Herzog, fosforlu obüs mermilerine “Size güveniyoruz” yazarak imzasını bıraktı. 7 Ekimden günümüze işgalci gücün saldırıları sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden falza kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail güçleri, saldırılarında fosfor bombası gibi savaş alanında kullanılması yasaklanmış mühimmatları ateşlerken, hastane, okul ve cami gibi sivil yerleşkeleri hedef aldı. 82 günde tüm uluslararası hukuk kaidelerini ihlal eden terör devletinin Cumhurbaşkanı Herzog, obüs mermisine ismini yazarak, katliama imzasını atmış oldu. İsrail ordusu da daha önce üzerlerinde Tel Aviv’i eleştiren Arap ve yabancı aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu mermilerin fotoğraflarını yayımlamıştı.

KATİLLERE DESTEK MESAJI

Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gazze sınırındaki yedek taburların 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını ve büyük bir görev duygusuyla tüm zorluklara göğüs gerdiklerini kaydeden Herzog, “İsrail’in onlara ve ailelerine, cephede bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor” ifadesini kullandı. Herzog, ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Fotoğraflardan birinde Gazze’ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine “Size güveniyoruz” diye yazdığı görüldü.

İLK VUKUATI DEĞİL

İsrail ordusu daha önce üzerlerinde Tel Aviv’i eleştiren Arap ve yabancı aktivistlerin isimlerinin yazılı olduğu mermilerin fotoğraflarını yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri Lübnan’ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurmuştu. Gazze’de de birçok kez uluslararası hukuka göre kullanılması yasak mühimmatları kullanan işgalci güç, kasım ayında Şifa Hastanesi ve çevresindeki sivil yerleşkelere fosfor bombası fırlatmıştı.











