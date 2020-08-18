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Dünya Fotoğrafı çeken Türklerin peşindeler Yunanistanda korku tatbikatını dünyaya duyuranları hedef aldılar
AVRUPA

Fotoğrafı çeken Türklerin peşindeler: Yunanistan'da 'korku tatbikatı'nı dünyaya duyuranları hedef aldılar

Yunanistan’da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Türklerin yaşadığı Gökçöepınar köyündeki tatbikatı görüntüleyen evlerin peşine üştü.
Yunanistan Türklerin yaşadığı Gökçöepınar köyündeki tatbikatı görüntüleyen evlerin peşine üştü.

Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyüne Yunan komandolarının düzenlediği tatbikata ilişkin fotoğraflar medyaya yansıdı.

Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi.

  • DHA
    Yunan askerleri, Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta tatbikat yaptı. Tam teçhizatlı tatbikat, köy halkında korkuya neden oldu. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar, Türk ve dünya basınında yer aldı.

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FOTOĞRAFLARIN ÇEKİLDİĞİ OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER

DHA

Yunanistan’da bir internet sitesi, Yunan komandolarının köyde bulundukları sırada fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları göstererek, Müslüman Türkleri hedef aldı. Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler tek tek işaretlenerek Türk köyünde yaşayan Müslümanlar hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu evlerin hedef gösterildiği görüntülere bazı hükümet yetkililerinin de göz yumduğu ileri sürüldü.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÖY HALKINA DESTEK VERMİŞTİ

  • DHA
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu tatbikat, gerek Türk medyasında, gerekse dünya basınında yer almıştı.

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