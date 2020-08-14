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Gündem Yunan askerinden Türk köyünde korkutan tatbikat Sokakta oynayan çocukları umursamadılar
POLİTİKA

Yunan askerinden Türk köyünde korkutan tatbikat: Sokakta oynayan çocukları umursamadılar

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korkuya neden oldu. Tatbikat sırasında çocukların sokakta oyun oynaması dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
Askerlerin tatbikatı sırasında çocuklar sokakta oyun oynuyordu.
Askerlerin tatbikatı sırasında çocuklar sokakta oyun oynuyordu.

Türklerin yoğun yaşadığı İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler, köy halkında endişe ve korku yaşattı. Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolorduya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

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"Daha önce böyle bir olay yaşamadık"

Belediye ve köy hakının tatbikat konusunda bilgilendirilmediğine dikkati çeken Delihüseyin, köy sakinlerinin sabah saatlerinde karşılarında silahlı askerlerle karşılaşınca neye uğradıklarına şaşırdığını ifade etti. Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirten Delihüseyin, "Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlarımız karşılarında silahlı askerleri görünce doğal olarak korku ve endişeye kapıldı." dedi.

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  • Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda olaya tepki gösterdi. Azizoğlu, Doğu Akdeniz'de gergin anların yaşandığı bir sırada Yunan askeri birliklerin Gökçepınar köyünün içinde tatbikat yapmasının köy sakinlerini derinden üzdüğünü vurguladı.

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"Bu tatbikat kabul edilemez"

Azizoğlu, mesajında, "Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü kardeşlerimizi ve bilhassa da evlatlarımızı endişelendiren, korkutan bir tatbikatla köyümüzün içine girmesi, kabul edilebilecek bir olay değildir. Kınıyoruz ve saçma buluyoruz." ifadelerini kullandı. Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada ise Gökçepınar'da yaşanan olayın insan ve azınlık haklarını ayaklar altına alan bir skandal olduğu belirtildi.

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"Kime mesaj veriyorlar"

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hangi ülkede askeri birlikler sivil vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir? Kaldı ki burası bir Türk köyü. Anavatanımız ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda askerini sokağa göndererek kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız.

  • Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu korkutmak akıl alır gibi değil. Demokrasi ve insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede bunları yaşamak çok korkutucu."
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