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Dünya Yunanistanda gündem Yeni Şafak Adalar tartışmaya açıldı
AVRUPA

Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı

Bugün Yeni Şafak’ın manşetinde yer alan ‘Ege’de hesap ver’ dosyası adaların konumunu tekrar tartışmaya açarken Yunan kamuoyunda da tedirginliğe yol açtı. Yunanistan'ın daha önce imzalanan antlaşmalara riayet etmeyip adaları silahlandırdığının ortaya çıkmasıyla adalarda Yunan yönetiminin tartışmaya açılması ülkede endişe yarattı. Yunanistan tarafı Akdeniz’deki egemenlik haklarımıza göz dikerken tez olarak bu küçük adaları kullanıyordu. Kıta sahanlığımızda hak iddia eden Yunanistan, Uluslarası hukuka göre adalardan da olabilir.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili hazırladığı dosya.
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili hazırladığı dosya.

Bugün Yeni Şafak’ın manşetinde yer alan ‘Ege’de hesap ver’ dosyası adaların konumunu tekrar tartışmaya açarken Yunan kamuoyunda da tedirginliğe yol açtı. Yunanistan’ın daha önce imzalanan antlaşmalara riayet etmeyip adaları silahlandırdığının ortaya çıkmasıyla adalarda Yunan yönetimi tartışmaya açıldı. Yunanistan tarafı Akdeniz’deki egemenlik haklarımıza göz dikerken tez olarak bu küçük adaları kullanıyordu. Adaların silahlandırılması yapılan antlaşmalara aykırı.

Adalar devredilirken ilk şart silahtan arındırılmasıydı.

Adalar devredilirken ilk şart silahlandırılmamasıydı

  • Adalar Denizi’ndeki birçok adanın devredilişindeki en önemli şartlardan biri Yunan tarafının ana karamızın dibindeki bu adalarda silahlanmaya gidemeyeceği şartıydı. Şimdi ise Yunan tarafının; birçok adada silahlanmaktan, üs kurmaya değin yatırım yaptıkları ifşa oldu.

Yunanistan’ın antlaşma şartlarına uymaması adalar konusundaki statükonun bozulduğunun kanıtı. Bu durumda uluslararası hukuk’a göre bu adalar üzerinde Türkiye’ye söz söyleme hakkı doğdu.

Ege'de hesap ver
GÜNDEM
Ege'de hesap ver

Haberi okuyucularına duyururken yalan ifadeler kullandılar.

Yunan basını: Savaş adalardan başlayacak

Yeni Şafak'ın yayınladığı 'Egede Hesap Ver' dosyası ülkede gündem olurken Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri 'Prota Thema' haberi yalan bir şekilde verip kendi halkını provoke etti. Haberi 'Yeni Şafak'a göre savaş senaryosunda ilk hedef adalar' şeklinde paylaştılar.

Çalıntı ada Girit: Ada hukuki olarak Türk toprağı
DÜNYA
Çalıntı ada Girit: Ada hukuki olarak Türk toprağı

Ülkenin Twitter gündeminde de adalar konusu var.

Ülkenin Twitter gündeminde de Yeni Şafak'ın adalar ile ilgili hazırladığı 'Ege'de Hesap Ver' dosyayı tartışılırken kıta sahanlığımız üzerinden egemenlik haklarımıza saldıran Yunan tarafı bu sefer savunmaya geçti.

Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS
DÜNYA
Burnumuzun dibindeki Yunan adaları: Çalıntı ada MEİS

Uluslararası kamuoyu ne yapıyor?

Egemenlik haklarımız ile ilgili en ufak meselede uluslararası hukuku hatırlatanlar antlaşma şartlarına riayet etmeyen Yunanistan’ı neden uyarmıyor? Yunanistan pervasızca uluslararası hukuku çiğnerken devredilen adalardaki yönetimi de tartışmaya açıldı.

Dibimizdeki Midilli'yi silahlandırıyorlar.

Kıta sahanlığımıza karşı bu adaları kullanıyorlar

Üzerinde çok az insanın yaşadığı bu adalar ülkemize çok yakın. Akdeniz’deki egemenlik haklarımıza saldırmak için kullandıkları Meis adası’nın nüfusu sadece 400 kişiden ibaret. Midilli, Meis gibi adalar neredeyse ana karamızın bir parçası kadar yakınken Yunan tarafı bu adaları kullanıp bizim denizlerdeki egemenlik haklarımıza göz dikiyor.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
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