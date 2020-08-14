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POLİTİKA

​Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz

Oruç Reis'i tehdit eden Atina'ya ilk cevap verildi: Bedelini ağır ödersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sismik araştırma için Doğu Akdeniz’e açılan Oruç Reis’i vurmakla tehdit eden Yunanistan’ı sert biçimde uyardıklarını söyledi. Erdoğan, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın; saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz, dedik ve bugün ilk cevabı aldılar” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 19. kuruluş yıl dönümünde toplanan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’da konuştu. “19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda Allah’a hamdolsun alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kâğıdına dönüşmüştür. CHP’li kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine, Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin kendisidir
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin kendisidir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuştu. Erdoğan, 'Bu partinin kurucusu her zaman söylediğimiz gibi bizatihi milletin kendisidir. Şahsım başta olmak üzere partimizin tüm kademelerinde görev üstlenen herkes sorumluluğunun bizzat millete karşı olduğunu bilir. Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı' dedi.


GERGİNLİĞİ ARTTIRAN BİZ DEĞİLİZ

Akdeniz’de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum, Yunan zihniyetidir. Rum kesimi 2003 yılından beri Ada’yı adeta tapulu malı gibi görüyor, hiçbir hakkı olmadığı Ada’nın deniz yetki alanlarında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmaya yönelik imtiyaz ruhsatları veriyor. Yunanistan ve Rum yönetimi Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyadaki hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarını gasp etmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidiyor: 34 projenin açılışını yapacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidiyor: 34 projenin açılışını yapacak

KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRME

Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi’ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye’yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik.

Ancak, son dönemde Doğu Akdeniz’e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli, çok açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim hareketimiz Allah kelamını ve Onun Nebisini rehber edinmiştir
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim hareketimiz Allah kelamını ve Onun Nebisini rehber edinmiştir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'Bu parti Allah'ın rızasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi. Bizim hareketimiz, bizim davamız her şeyden önce Allah kelamını ve Onun Nebisini rehber edinmiştir' dedi.


HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ

Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan’la sorunlarımızın çözümünü hep diplomaside, müzakere masasında aradık. Kimi zaman karşılık bulamasak da komşuluk hukukumuzu gözeten bir anlayışla hareket ettik. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan, hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Buradan Yunanistan’ı Türkiye’nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
GÜNDEM
Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek

SOYDAŞLARIMIZI RAHAT BIRAKIN

Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz. Ancak, benim Batı Trakya’daki soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlar da şunu bilmeli ki, bunun uluslararası hukukta da, diğer yöntemlerle de hesabını verirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Partili kadınlara hakaret edilmesine sessiz kalmayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Partili kadınlara hakaret edilmesine sessiz kalmayacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'AK Partili kadınlara hakaret edilmesine sessiz kalmayacağız. Biz aile hassasiyetimizi kimsenin tartısına sunacak değiliz. Bizim partimizin kadın kolları kendi demokratik tercihini kendisi kullanır, icazet almaya ihtiyacımız yok' dedi.


Ve buradan tabii Avrupa Birliğini de uyarıyorum, Avrupa Birliği olarak üyeniz olan bir ülke Avrupa Birliği hukukuna göre azınlıkların koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu, yerine getirmiyor mu? Bunun hesabını Yunanistan yönetimine Avrupa Birliğinin sorması lazım.

DERDİMİZ ŞOV DEĞİL

(Beyrut patlaması) Birileri gibi bizim derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan’dayız. Macron filan bunların derdi, tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak, bizim böyle bir derdimiz yok, biz insani ve İslami görevimizi yerine getirdik, getiriyoruz.

Bedelini ağır ödersiniz

AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Erdoğan, Oruç Reis’e saldıranların ilk cevabı aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Bu partinin kurucusu bizatihi milletimizin ta kendisidir. AK Parti kuruluşundan bu güne yaptıkları ve duruşu ile Türk milletinin hayallerini gerçekleştiren, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahiptir. Şahsi emellerinin peşinde düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yerlerini aldılar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başladığımız yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 19 yıl önce ne söylüyorsak, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir. Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti’den başka proje sahibi siyasi bir yapı bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıdır” dedi. AK Parti’nin hamurunu milletin yoğurduğunu, kumaşını milletin dokuduğunu vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili sert mesaj verdi. Erdoğan, “Oruç Reis’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödeyeceksiniz
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü' programında konuştu. Erdoğan, 'Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz' dedik, bugün ilk cevabı aldılar' dedi.


ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Erdoğan, “Asla kindar değiliz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Ama milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız. Milletimize pusu kuranları unutmayacağız. Milletimiz üzerine tanklarla, helikopterlerle saldıranları, onları üzerimize gönderenleri unutmayacağız” dedi.

Yıl dönümünde 8 başkan katıldı

  • Toplantıda 8 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden; 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere; toplam 31 belediye başkanı AK Parti’ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Partili belediye sayısı toplam 794 oldu.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.

Kılıçdaroğlu önce kendisini aklasın

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün hain darbe girişimi gecesi davranışlarına hala açıklık getiremediğini belirten Erdoğan, “15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediyesine sığınanlar, milletin direnişine kontrollü darbe iftirası atanlar her defasında kaybettiler, karşılarında bizi buldular. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklığa kavuşturamadı. Kimlerle hangi pazarlıkların döndüğü 4 yıl sonra bile milletimize izah edilmedi. CHP Genel Başkanı milletin huzuruna çıkıp o geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak, darbeci alçakları aklamak için harcadı. Kendisine tavsiyemiz 15 Temmuz sendromunu sağa-sola çamur atarak değil şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır” dedi.

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