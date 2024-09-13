Fotoğraflar ilk kez servis edildi: Dünya medyasında yankılandı! 'Kırmızı çizgiyi aştılar' diyerek talimatı verdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, yeri açıklanmayan Nükleer Silahlar Enstitüsü ve Nükleer Malzeme Üretim Üssünü denetledi.

Ziyaretin yeri veya tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Denetleme sırasında Kim, nükleer savaş başlıkları ve mevcut nükleer malzemelerin üretimi hakkında bilgi aldı.

Kim, nükleer silah üretimi alanındaki bilim insanları, teknisyenler ve yetkililere, nükleer üretim planını "hatasız" şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti.





Üretim hatlarının genel işleyişi hakkında bilgi edinmek için "uranyum zenginleştirme tesisi"nin kontrol odasını gezen Kim, çalışma sahasını gezmekten büyük bir "güç" aldığını ifade etti.

'Çizgiyi aştılar'

ABD ve müttefiklerinin nükleer tehditlerinin "kırmızı çizgiyi aştığını" belirten Kim, zorlu güvenlik ortamının Kuzey Kore’yi savunma amaçlı nükleer silah kapasitesini artırmaya mecbur bıraktığını ifade etti.

Kuzey Kore, bu açıklamayla ilk kez bir "uranyum zenginleştirme tesisi" ni kamuoyuna duyurmuş oldu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin istihbarat birimleri, Kuzey'in başkent Pyongyang yakınlarındaki bir komplekste uranyum zenginleştirme tesisi bulunduğuna inanıyor.

Öte yandan Kuzey Kore'nin 2010'da ABD'li nükleer enerji uzmanı Siegfried Hecker'i, uranyum zenginleştirme tesisini incelemesi için davet ettiği ifade ediliyor.

BM Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklandı

Kuzey Kore, ilk nükleer testini 2006 yılında gerçekleştirdi ve yasaklı silah programları nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırımları altında bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen ülke uzun süredir Rusya ve Çin gibi müttefiklerinden aldığı destek sayesinde bu kısıtlamaları ihlal ediyor.

Kim Jong-un ülkesinin 76. kuruluş yıl dönümü kapsamında 9 Eylül'de yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah sayısını "geometrik olarak artırdığını" itiraf etmişti. ABD'nin nükleer tehdidine dikkat çeken Kim, "Nükleer silahlı rakip devletlerden gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabilmek adına nükleer kapasitemizi istikrarlı bir şekilde güçlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntüler neden servis edildi?

Kuzey Kore, uranyum zenginleştirme tesisiyle ilgili ayrıntıları daha önce kamuoyuna açıklamamıştı.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme tesisini aniden kamuoyuna açıklamasının, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde "Washington'a gözdağı" verme girişimi olarak yorumlandı.

Dünyaya bir mesaj

Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden kıdemli analist Hong Min, AFP'ye verdiği demeçte, "Görüntüler, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasının imkansız olacağına dair bir mesajdır" dedi. Hong, bunun ayrıca diğer ülkelerden Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak tanımalarını talep eden bir mesaj olduğunu da ekledi. Bu açıklamanın ardından hemen yeni bir nükleer test yapılmasının olası olmadığını söyledi.

'Tesis hasar gördü' iddiası

Pyongyang geçen ay, Temmuz ayı sonunda yaşanan rekor yağışların bir dizi insanın ölümüne neden olduğunu, evlerin su altında kaldığını ve Çin yakınlarındaki kuzey bölgelerinde geniş tarım arazilerinin sular altında kaldığını açıkladı. Stimson Merkezi düşünce kuruluşu tarafından yürütülen Kuzey Kore analiz programı 38 North, Çarşamba günü Kuzey Kore'nin ana nükleer test sahasının sel suları nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi. Hong, Kuzey Kore'nin ana nükleer test sahasının "çok kötü durumda" olduğunu belirterek, "Tüm yollar ve demiryolları yağmur hasarı nedeniyle kayboldu ve zemin çok zayıflamış durumda" dedi.

Sınır hattında son durum: Kim çoklu roketatar deniyor

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyelerinden birinde ve Kuzey Kore, kısa süre önce güney sınırına 250 balistik füze rampası yerleştirildiğini duyurdu. Kuzey Kore ayrıca Güney'e çöp taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor ve geçen hafta beş gün boyunca aralıksız bir bombardıman gerçekleştirdi.

Perşembe günü, Seul, Kuzey'in Kore Yarımadası'nın doğusundaki sulara birçok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Ancak KCNA, Cuma günü yaptığı ayrı bir haberde, bunun Kim tarafından denetlenen "yeni tip 600 mm çoklu roketatar" testi olduğunu belirtti.

Kim Jong-un’un 11 Eylül’de ise Kore Halk Ordusu (KPA) özel kuvvetlerinin eğitim üssünü denetlediği bildirildi. Askerlerin keşif ve saldırı tatbikatlarını izleyen ve yetkililere savaş hazırlıklarını sürdürme talimatı veren Kim’in, ordunun kullandığı bazı silahları bizzat denediği aktarıldı.

Kuzey Kore'nin silah kapasitesi mercek altında

Pyongyang'ın askeri gücünün yanı sıra nükleer ve füze geliştirme programları, ülkenin silah kapasitesi konusunda öteden beri merak uyandırıyor.





Ukrayna savaşı nedeniyle cephane stoklarını yoğun şekilde kullanan Rusya, artan ihtiyaçları için müttefikleriyle işbirliği arayışını sürdürüyor.





Dolayısıyla Kuzey Kore lideri Kim'in Rusya ziyaretinde "gıda ve teknoloji ithalatı karşılığında silah" anlaşması imzalanacağı yorumları yapılıyor.





AA muhabiri, kapalı bir rejim olan ve hakkındaki bilgiler, açık kaynaklı istihbarat verilerinden ve uluslararası basındaki az sayıda haberden oluşan Kuzey Kore'nin askeri kapasitesi, nükleer ve füze denemelerine ilişkin güncel verileri derledi.

Kuzey Kore'nin askeri kapasitesi

ABD ve müttefiklerinin "ciddi güvenlik tehdidi" olarak gördüğü Pyongyang'ın, dünyanın en büyük konvansiyonel askeri güçlerinden birine sahip olduğu tahmin ediliyor.





ABD Dışişleri Bakanlığının tahminlerine göre, dünyanın "en yoksul" ülkeleri arasında yer alan Kuzey Kore, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık dörtte birini ordusuna harcıyor.





ABD merkezli RAND Corporation'ın yayımladığı "Kuzey Kore'nin Konvansiyonel Topçuları (North Korean Conventional Artillery)" başlıklı raporda, Kuzey Kore'nin şu anda Güney ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca dizilmiş, 25 kilometre menzilli top mermisi ve roket atma kapasitesine sahip yaklaşık 4 bin 800 orta menzilli topu olduğu ileri sürüldü.





Güney Kore'nin kalabalık şehirlerine ulaşabilen bu topçu sistemlerinin kullanılması halinde yaklaşık bir saatte 100 binden fazla kişinin öleceği tahmin ediliyor.





Amerikan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) raporuna göre de Kuzey Kore'nin elinde yaklaşık 5 bin 500 topçu ve füze sistemi, 4 bin tank ve 2 bin 500 zırhlı araç bulunuyor.





Raporda, bu ülkenin kimyasal ve biyolojik silahlara da sahip olduğu öne sürüldü.

Yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf, 600 bin yedek askeri bulunuyor

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsünün (IISS) "Military Balance 2023" adlı raporunda da Kuzey Kore'nin yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf ve 600 bin yedek askeriyle "dünyanın en büyük dördüncü ordusuna" sahip olduğu iddia edildi.





Ülkede kadınlar için de zorunlu olan askerlik hizmetinin, acil durumlarda süresiz uzatılabildiği belirtilen raporda, yaklaşık 1,2 milyon muvazzaf askerden 1,1 milyonunun kara kuvvetleri mensubu olduğu kaydedildi.

Kuzey Kore'nin füzeleri

Son yıllarda füze kapasitesini geliştiren Kuzey Kore'nin, çeşitli özelliklere sahip 1000'i aşkın kısa ve orta menzilli füzesi olduğu iddia ediliyor. Pyongyang yönetimi, bunlar arasında ABD'yi vurabilecek uzun menzilli füzelerin de bulunduğunu öne sürüyor.





Kuzey Kore, füze geliştirme programlarına Sovyetler Birliği'nden aldığı SS-1c (Scud-B) füzelerini kullanarak başladı.





Füze geliştirme programını 1990'da 1500 kilometre menzilli "Nodong-1" sürdüren Kuzey Kore, 2017'de menzilini 1900 kilometreye kadar geliştirdiği, katı yakıtla çalışan "Pukguksong" tipi füze denemesini başarıyla yaptığını açıkladı.





Sovyetler Birliği'ne ait "R-27 Zyb" (SS-N-6 Serb.) tipi füzeden geliştirilen Hwasong-10 adıyla da bilinen "Musudan" tipi füze denemelerine de 2016'da başlayan Kuzey Kore, 4 bin kilometre menzilli füzelerin denemelerinden yalnızca ikisinde başarılı oldu.





Pyongyang tarafından geliştirilen bir diğer orta menzilli balistik füze de 4 bin 500 kilometre menzilli Hwasong-12. Füzenin 2022'de denendiği açıklanırken, envanterinde 10 bin kilometre menzilli Hwasong-15, 13 bin kilometre menzilli Hwasong-15 ile 15 bin kilometre menzilli Hwasong-17'nin de yer aldığı belirtiliyor.





Kuzey Kore'nin 15 bin kilometreden fazla menzile sahip kıtalar arası balistik füzesi (ICBM) Hwasong-18'in temmuz ayında yapılan denemesinde, 74 dakikalık uçuş süresiyle 6 bin 600 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşıldığı açıklanmıştı.





Pyongyang'ın balistik füze fırlatma kapasitesi bulunan Gorae veya Pongdae sınıfı 71 "Sinpo-B" denizaltısının olduğu da aktarılıyor.





Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin ayrıca çoğu eski nesil Sovyet ve Çin menşeli farklı tiplerde yaklaşık 950 uçağa sahip olduğu belirtiliyor.

Nükleer silah geliştirme çalışmaları

Kore Savaşı'nda ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer saldırıyla tehdit etmesinin ardından nükleer silah geliştirme programlarına yönelen Pyongyang, bu yöndeki ilk çalışmalarını 1950'lerde başlattı.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2006'da Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı nükleer denemesi yaptığını açıklayarak ülkeye yaptırımlar uygulamaya başladı.





Kuzey Kore, 2009'da nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası görüşmeleri askıya aldı.





Pyongyang, 2017'deki son nükleer denemesinin şimdiye kadarki "en güçlü deneme" olduğunu iddia etti.





Kuzey Kore'nin yeraltı nükleer deneme tesisi Punggye-ri'deki patlamanın gücünün 100-370 kiloton olduğu ve ABD'nin 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrine attığı bombadan en az 6 kat daha güçlü olduğu tahmin ediliyor.















