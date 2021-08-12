Dünya Fransa Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
AVRUPA

Fransa Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu

Fransa, Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri askıya aldığını duyurdu.

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Fransa Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini durdurdu
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Fransa yönetimi, Afganistan'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini durdurdu. Sputnik'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'daki durumunun kötüleşmesi nedeniyle temmuz ayının başından bu yana bu ülkeye yapılan gönderileri askı alındığı belirtildi. Bakanlık, yaşananların Avrupalı ortaklarıyla yakından takip edildiğini kaydetti. Benzer bir karar geçtiğimiz günlerde Almanya ve Hollanda tarafından da alınmıştı.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

ABD'nin Afganistan'dan geçilmeye başlamasıyla hakimiyet alanını her geçen gün daha da artıran Taliban, son günlerde kuzeyde oldukça fazla kentin kontrolünü ele geçirmişti. Güneyden de baskıyı artıran Taliban, başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne (Gazni) kentini kontrolü altına aldı. Gazne şehri, Taliban'ın bir hafta içinde ele geçirdiği 10'uncu vilayet merkezi oldu.

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