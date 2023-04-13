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Dünya

Fransa bir skandala daha imza attı: Vekiller bu kez terörist elebaşlarını ağırladı

Yıllardır terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Fransa yeni bir skandala daha imza attı. İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Terör örgütü PKK, 15 Nisan'da Almanya'da geniş katılımlı eyleme hazırlanıyor.

10:02 . 13/04/2023 الخميس
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Renaissance Partisi'nin milletvekilleri PKK/YPG elebaşlarıyla

Renaissance Partisi'nin milletvekilleri PKK/YPG elebaşlarıyla

Fransa'da iktidarda bulunan Renaissance Partisi'nin milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.


Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.



Teröristlere 'Onur madalyası' verdiler

Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenlenmişti.


Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edilmişti.


Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a, senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.


Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.




Almanya'da eylem hazırlığı


Terör örgütü PKK, Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.


Terör örgütü, 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor.


Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı.


Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.


#Fransa
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