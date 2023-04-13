Fransa bir skandala daha imza attı: Vekiller bu kez terörist elebaşlarını ağırladı

Terör örgütü PKK'nın büyük destekçisi olan Fransa, örgütü beslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız vekiller, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa senatosunda ağırlayarak PKK'lı teröristlere, tören düzenleyip "onur nişanı" vermişlerdi. Fransa bugün kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ/PKK üyelerini Fransız Meclis'inde ağırladı.