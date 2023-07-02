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Dünya

Fransa bu akşam için de teyakkuzda: Protestolar nedeniyle 45 bin kolluk kuvveti görev alacak

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli Cezayir asıllı gencin polis kurşunu ile öldürülmesinden sonra başlayan olaylarda tansiyon düşmezken, bu gece de 45 bin kolluk kuvveti sahada görev yapacak.

22:35 . 2/07/2023 Pazar
AA
Fransa'daki protestolar nedeniyle 45 bin kolluk kuvveti görev alacak.

Fransa'daki protestolar nedeniyle 45 bin kolluk kuvveti görev alacak.

Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genci öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor.

  • Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin öğleden sonra yönettiği güvenlik toplantısında gösteriler kapsamında bu akşam da ülke genelinde 45 bin kolluk kuvvetini görevlendirme kararı aldı.

Darmanin, bu toplantı sırasında talimatlarını kesin bir şekilde yineleyerek, mümkünse yeni gözaltılar yapılmasını talep etti.

Fransa genelinde 30 Haziran ve 1 Temmuz'da da 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.

Belediye başkanlarına gösteri çağrısı

L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine gece yapılan saldırı sonrası, Fransa Belediye Başkanları Derneği Başkanı David Lisnard, yarın tüm belediye başkanlarını ve vatandaşları belediye binalarının önünde toplanmaya çağırdı.

Lisnard, son saatlerde 147 belediye binasının veya belediyeye ait binaların saldırıya uğradığını belirterek, bunun ülke tarihinde bir ilki teşkil ettiğini vurguladı.

Öte yandan, soyadı belirtilmeyen Nael'in büyükannesi Nadia, eylemcilere sakinlik çağrısında bulundu.

Marsilya'da gösteri düzenlemek yasaklandı

Bu arada, dün gece gösterilerin en sıcak geçtiği kentlerden olan Marsilya'da gösteri düzenlemek yasaklandı. Marsilya'da toplu taşıma seferleri yerel saatle 18.00'den itibaren iptal edildi.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?
Avrupa sokakları yangın yeri: Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı! Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.


#Fransa
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13 dakika önce
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