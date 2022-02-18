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Fransa Cumhurbaşkanı adayı Valeri Pecresse başörtülü kadınları aşağıladı

Fransa'da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhuriyetçi kanattan aday olan Ile-de-France Bölge Konseyinin Başkanı Valeri Pecresse, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinginde Müslümanları ve başörtülü kadınları hedef aldı. İslam düşmanlığıyla sıklıkla gündeme gelen Pecresse, 'Haşemayla havuzlara girilmesine karşı çıkıyorum. Başörtüsü dini bir emir değildir.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Valeri Pecresse başörtülü kadınları aşağıladı
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Fransa'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken İslamafobi ve yükselen aşırı sağ tehlikeli bir hal alama devam ediyor. Fransız siyasetçilerinin İslam karşıtlığı için yaptığı açıklamalarının birbirini kovaladığı şu günlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Valeri Pecresse, bir skandal açıklama daha yaptı.

Sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) ayrıldıktan sonra Özgür Olalım (Soyon Libres) adlı partiyi kuran, başkent Paris'in de bulunduğu Ile-de-France Bölge Konseyinin Başkanı Valeri Pecresse, yaptığı konuşmada, ''Ile-de France'da laikliğin birinci şartına, dini simgelere hassasiyete karşı imza atmaları için tüm derneklere baskı yaptım. Cumhuriyetin düşmanları için bir euro bile harcatmadım, harcatmayacağım.' ifadelerini kullandı.

Fransa'da bulunan Müslüman dernekler ''radikal İslamcı hareket'' olarak isimlendirilip kapatılmaya devam ediliyor. Aynı zamanda kapatılan derneklerin tüm maddi varlıkların Fransız hükümeti tarafından el konulmaya devam ediliyor. İslam düşmanı Valeri Pecresse ise seçimi kazanması halinde bu kararların daha sert bir biçimde devam edeceğini vurguladı.

''Başörtüsü dini bir simge değil''

Yabancı düşmanlığıyla bilinen aşırı sağcı Valeri Pecresse, ''Haşemayla havuzlara girilmesine karşı çıkıyorum. Başörtüsü benim için diğer elbiseler gibi bir elbise değildir. O dini bir emir değildir. O kadının itaatinin bir simgesidir. Benim başkanlığımda hiçbir kadın itaat etmeyecek. Ben özgürlüğe inanıyorum. Ben tahakkümle mücadele ediyorum. Sizi uyarıyorum ki cumhuriyetin itaat etmesine izin vermeyeceğim.'' dedi.

Yaptığı açıklamalarla Müslüman kadınları hedef alan Valerie Pecresse, ülke genelinde abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını talep etmişti.

Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Pecresse: Başörtüsü dini bir emir değil kadının itaatinin simgesidir!
OYNAT 01:00
Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Pecresse: Başörtüsü dini bir emir değil kadının itaatinin simgesidir!
Fransa'da nisan ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Valerie Pecresse “Yeni Fransa” vizyonunu açıkladığı Paris'teki mitinginde başörtüsü ve başörtülülere nefret kustu.

Pecresse ifadelerinde, 'Başörtüsü benim için diğer elbiseler gibi bir elbise değildir. Dini bir emir değildir. O, kadının itaatinin bir simgesidir. Benim başkanlığımda hiçbir kadın itaat etmeyecek.' sözlerini kullandı.

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