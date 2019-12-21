Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız askerlerini Mali'de 33 teröristi öldürüldüğünü açıkladı

Fildişi basınındaki haberlere göre, Macron, Port-Bouet kentindeki Fransız askeri kampına Noel öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Ardından ülkenin en büyük kenti Abidjan'da mevkidaşı Alassane Ouattara ile bir araya gelen Macron, daha sonra ülkedeki Fransız vatandaşlarına seslendi.

Macron, Mali'de konuşlu Barkhane güçlerinin dün gece merkez bölgesi Mopti'de düzenledikleri operasyonda 33 teröristi öldürdüğünü belirtti.

Operasyonda teröristlerin rehin tuttukları 2 Mali askerinin kurtarıldığını ifade eden Macron, 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı, Fildişi Sahili'nin ardından, 10 Aralık'taki garnizon saldırısında 71 askerini kaybeden Nijer'e başsağlığı ziyaretinde bulunacak.

Macron'un ziyareti öncesi Nijer ve Mali başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde Fransız askeri üsleri protesto edilmiş, bazı kentlerde ise gösterilere izin verilmemişti.

Afrika'dan Macron'a tepki