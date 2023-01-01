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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nijer Büyükelçimiz rehin alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer'deki askeri darbenin ardından ülkeden ayrılması için süre verilen Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin rehin alındığını duyurdu. Macron, "Nijer'de Fransız Büyükelçiliği'nde rehin alınan bir büyükelçimiz ve diplomatik üyelerimiz var" açıklamasını yaptı.

20:43 . 15/09/2023 Cuma
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer Büyükelçisi Itte'nin askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer Büyükelçisi Itte'nin askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer, Fransız Büyükelçiye ülkeden ayrılması için süre vermişti

Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nijer Büyükelçimiz rehin alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin Nijer'deki askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre; Macron gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Nijer'de Fransız Büyükelçiliği'nde rehin alınan bir büyükelçimiz ve diplomatik üyelerimiz var"
dedi.

Macron 'ülkede kalacaklar' demişti

Macron, geçtiğimi günlerde Fransız elçinin ülkede kalmaya devam edeceğini söyleyip,
"Fransa ve diplomatlarımız, son aylarda Sudan'dan Nijer'e kadar bazı ülkelerde çok zor durumlarla karşı karşıya kaldı. Buradan onları alkışlıyorum"
ifadelerini kullanmıştı.







#Fransa
#Nijer
#Emmanuel Macron
#Büyükelçi
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