Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nijer Büyükelçimiz rehin alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nijer Büyükelçisi Itte'nin askeri yönetim tarafından rehin alındığını açıkladı.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.
Nijer, Fransız Büyükelçiye ülkeden ayrılması için süre vermişti
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.