Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız

‘Fransa’da ne oluyor?’ sorusu dünya basınında yankı uyandırdı. Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası ülkede şiddetli gösteriler başladı. 27 Haziran Salı günü başlayan gösterilerin 3. gününde 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde şehrin birçok yerinde ateş ve dumanların yükseldiği görüldü. Peki Fransa’da neler oluyor, son durum ne? Kaç kişi yaralandı ve öldü? Fransa’daki protestoların sebebi ne? İşte soruların yanıtları.