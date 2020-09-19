Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe mesaj: Diyaloğu yeniden açalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı. Mesajı Türkçe dilinde google translate uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları mesajın ne anlama geldiğini anlamadıklarını ifade ederek, Macron'a tepki gösterdi.

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

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FRANSIZ VE TÜRKLERDEN TEPKİ

François Morelle adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim" diye Macron'u eleştirirken, Ömer Salimoğlu adlı kullanıcı da " Macron efendi! Resmen google translate'ten çevirmiş atmışsın mesajı. Türkçe danışmanına sorsaydın iyiydi. Ne dediğine "Fransız" kaldık. Bir şey anladıysam BAE'li olayım" ifadelerine yer verdi.

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MACRON NE DEDİ?

Macron, Doğu Akdeniz ile ilgili attığı Türkçe tweette şu ifadelere yer verdi:

" Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."