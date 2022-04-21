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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macronun ırkçı rakibi Le Pen Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ırkçı rakibi Le Pen: Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım

Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. Macron'un İslamcılıkla mücadele konusunda başarısız olduğunu söyleyen Le Pen, seçildiğinde başörtüsü yasağını getireceğini ve ayrıca "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macronun ırkçı rakibi Le Pen: Seçilirsem başörtüsünü yasaklayacağım
Le Pen

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında, ikinci tur öncesinde gündeme ilişkin ve seçim programlarına ilişkin sunucuların sorularını yanıtladı.

"MACRON İSLAMCILIKLA MÜCADELE EDEMİYOR"

Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele etmek istediğini, Macron'un bu konudaki politikalarının etkili olmadığını savundu. "İslamcı ideoloji" ile mücadele konusunda yasa çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Le Pen, İslam'a karşı değil "İsla

"CAMİLERİ KAPATIP BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAYACAĞIM"

  • Le Pen, "İslamcılıkla" mücadele kapsamında "radikalleştiği" iddiasıyla 570 camiyi kapatmak istediğini söyledi. Kamuya açık alanlarda başörtünün yasaklanması gerektiğini değerlendiren Le Pen, "Başörtüsü İslamcılar tarafından empoze ediliyor. Başörtüsü takan kadınların büyük bölümü söylemeye cesaret etmese de başka seçeneği olmadığını düşünüyor. Kadınların özgürleştirilmesi gerekiyor. Bunun için kamuya açık alanlarda başörtüyü yasaklamalı." ifadesini kullandı. Le Pen, başörtüsü yasağının "İslamcılıkla" mücadele kapsamında uygulanacağını ileri sürdü.

Seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini anlatan Le Pen, suça karışmış yabancıların sınır dışı edileceğini belirtti.

"BUNU YAPAMAZSINIZ İÇ SAVAŞ ÇIKARIRSINIZ"

Macron da başörtüsü dahil dini sembolleri yasaklamayacağını söyledi. Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey." dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI FRANSA'YA İHANET OLUR"

  • Macron, bu yasağın hiçbir anlamı olmadığını ve Fransa'ya "ihanet" olduğunu belirtti. Hükümetiyle "İslamcılıkla" mücadele ettiklerini, çok sayıda derneği kapattıklarını ifade eden Macron, ülkedeki 99 caminin "ayrılıkçılıkla" suçlandığını ve 23'ünün kapatıldığını aktardı.

Macron, Le Pen'e seslenerek dini İslam olan milyonlarca insanın da ülkede rahat şekilde yaşamak istediğini söyledi.

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