Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un karantinası sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecinin sona erdiği açıklandı.

DÜNYA Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Kovid 19’un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı’nın 7 günlük karantina süreci sona erdi” denildi.