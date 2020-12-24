Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macronun karantinası sona erdi
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un karantinası sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron’un hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un herhangi bir Covid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecinin sona erdiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron artık Kovid 19’un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı’nın 7 günlük karantina süreci sona erdi” denildi.

Öğrencilere korona tedbirlerini anlatan Macron maskesini çıkarıp öksürdü
OYNAT 00:59
Öğrencilere korona tedbirlerini anlatan Macron maskesini çıkarıp öksürdü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir araya geldiği öğrencilere koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili konuşma gerçekleştirdi. Program sırasında sık sık öksüren Macron, son olarak maskesini çıkarıp elini ağzına götürerek öksürdükten sonra su istedi. Ardından da yine aynı maskeyi takarak sözlerini sürdürdü. O anlar sosyal medyada alay konusu oldu.


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