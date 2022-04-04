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Dünya Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tehlikeli vaat Seçilirse başörtüsünü yasaklayacak
AVRUPA

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tehlikeli vaat: Seçilirse başörtüsünü yasaklayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 10 Nisan'da düzenleneceği Fransa'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçilmesi halinde başörtüsünü yasaklamak istediğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tehlikeli vaat: Seçilirse başörtüsünü yasaklayacak
Marine Le Pen.

Le Pen, BFM TV'de katıldığı bir programda "Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum" dedi.

  • Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Le Pen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı.

Zemmour'dan 1 milyon sığınmacıyı sınır dışı etme vaadi

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa'dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour France Info'da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim" diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.

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