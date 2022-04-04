Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tehlikeli vaat: Seçilirse başörtüsünü yasaklayacak

Le Pen, BFM TV'de katıldığı bir programda "Kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak istiyorum" dedi.

Okullarda başörtüsü takma yasağını genişletip kamusal alana yaymak istediğini söyleyen Le Pen, ayrıca göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum yapacağını aktardı.

Zemmour'dan 1 milyon sığınmacıyı sınır dışı etme vaadi

Diğer aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour da seçilirse 1 milyon sığınmacıyı Fransa'dan sınır dışı edeceğini söyledi.

Zemmour France Info'da katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 yıllık görev süresince ülkeye 2 milyon sığınmacı getirdiğini ifade etti.

"Ben de 1 milyon yasa dışı, suçlu yabancı sığınmacıyı sınır dışı edeceğim" diyen Zemmour, çifte vatandaşlığı olan suçluların Fransız vatandaşlığını iptal etmeyi vadetti.