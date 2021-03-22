Dünya Fransa devlet televizyonu Erdoğan özel akşamı düzenleyecek
AVRUPA

Fransa devlet televizyonu 'Erdoğan özel akşamı' düzenleyecek

Fransız medyası gündemine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aldı. Fransa devlet televizyonu France 5'te "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek. Türkiye-Fransa ilişkilerinin mercek altına alınacağı programda, "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel gösterilecek.

Haber Merkezi Diğer
Fransa devlet televizyonu France 5'te salı akşamı yayımlanacak ‘Erdoğan Özel’ programı, Türkiye saatiyle 22.50'de başlayacak.
Fransa devlet televizyonu France 5'te salı akşamı yayımlanacak ‘Erdoğan Özel’ programı, Türkiye saatiyle 22.50'de başlayacak.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yayınlarda başı çeken Fransız medyası, gündemine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aldı.

Devlet televizyonu France 5'te, yarın akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerin mercek altına alınacağı "Erdoğan Özel" akşamı düzenlenecek.

Euronews'in haberine göre, gecede "Erdoğan: Avrupa'ya kafa tutan Sultan" adlı belgesel yayımlanacak.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılmış bir söyleşiye de yer verilecek.

Programda ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakan Manuel Valls da Türk jeopolitikası hakkındaki görüşlerini dile getirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyorum da Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Senin benle ne işin var? Sen önce Cezayir'in hesabını ver. Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce Ruanda'nın hesabını ver, 100 binlerce insanı öldürdünüz' dedi.
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