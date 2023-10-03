Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ermenistan'a 'destek' ziyaretinde bulundu.
Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti. 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi. Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.
Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.
24 saatlik yeni operasyonla Ermeniler silah bıraktı
Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.
24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.
Sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti
Operasyonlar sonrasında işgal rejimi, sözde Ermeni yönetimini feshettiğini duyurdu.
Fransa'dan Ermenilere destek: Bölgeyi silahlandırmak istiyorlar
Ermeni güçlerini silahlandırmak isteyen Paris yönetiminin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.