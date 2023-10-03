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Fransa Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz 'Ağrı Dağı' paylaşımı: Ermenilerin hayaline ortak oldu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan ile yaşanan gerilim sonrasında Ermenistan'a destek ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenilerin hayali olan sözde 'Büyük Ermenistan'ın sembolü Ağrı Dağı'nı paylaşan Fransız Bakan, "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
18:31 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ermenistan'a 'destek' ziyaretinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ermenistan'a 'destek' ziyaretinde bulundu.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti. 10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi. Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

24 saatlik yeni operasyonla Ermeniler silah bıraktı

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Operasyonlar sonrasında işgal rejimi, sözde Ermeni yönetimini feshettiğini duyurdu.

Fransa'dan Ermenilere destek: Bölgeyi silahlandırmak istiyorlar

Fransa, Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsızlık duyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
"Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü"
savunduklarını söylemişti.

Ermeni güçlerini silahlandırmak isteyen Paris yönetiminin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz 'Ağrı Dağı' paylaşım: Ermenilerin hayaline ortak oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenilerin hayali olan sözde 'Büyük Ermenistan'ın sembolü Ağrı Dağı'nı paylaşan Fransız Bakan,
"Ermenistan'a geri döndüm
" ifadelerini kullandı.




#Catherine Colonna
#Fransa
#Ermenistan
#Türkiye
#Ağrı Dağı
10 dakika önce
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