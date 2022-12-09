Fransa Doğu Akdeniz konferansına sıcak: Ortak çıkarlar doğrultusunda gerekeni yaparız

Fransa, Doğu Akdeniz ve Ege gibi bazı kritik konularda Türkiye ile hemfikir olmasa da diyalog ve iş birliği aracılığıyla görüş ayrılıklarının azaltılması yolunu açık tutuyor. Gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ikili ilişkilerde ihtilaflı konulardan biri olan Doğu Akdeniz ve Ege konularını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e ilişkin konferans düzenlenmesi çağrısının hala masada olduğunun hatırlatılması üzerine ise Fransa’nın olumlu olan her şeye sıcak baktığını, ortak çıkarlar doğrultusunda gereken neyse yapmak isteyeceğini belirtti. Asıl amacın istikrarı sağlamak olması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye’nin konferans ve diyalog önerisinin masaya gerilim planı gelmediği sürece Fransa açısından gayet uygun olduğunun altını çizdi.

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