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Fransa Doğu Akdeniz konferansına sıcak: Ortak çıkarlar doğrultusunda gerekeni yaparız

Fransa, Doğu Akdeniz ve Ege gibi kritik konularda Türkiye ile görüş ayrılıklarının azaltılmasını istiyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin konferans düzenlenmesi çağrısına olumlu baktığı ve ortak çıkarlar doğrultusunda gereken neyse yapacağı belirtildi. Fransa'ya göre ikili ilişkilerin en önemli ayaklarından biri de ekonomik ve ticari ortaklıklar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa Doğu Akdeniz konferansına sıcak: Ortak çıkarlar doğrultusunda gerekeni yaparız
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Fransa, Doğu Akdeniz ve Ege gibi bazı kritik konularda Türkiye ile hemfikir olmasa da diyalog ve iş birliği aracılığıyla görüş ayrılıklarının azaltılması yolunu açık tutuyor. Gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ikili ilişkilerde ihtilaflı konulardan biri olan Doğu Akdeniz ve Ege konularını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e ilişkin konferans düzenlenmesi çağrısının hala masada olduğunun hatırlatılması üzerine ise Fransa’nın olumlu olan her şeye sıcak baktığını, ortak çıkarlar doğrultusunda gereken neyse yapmak isteyeceğini belirtti. Asıl amacın istikrarı sağlamak olması gerektiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye’nin konferans ve diyalog önerisinin masaya gerilim planı gelmediği sürece Fransa açısından gayet uygun olduğunun altını çizdi.

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