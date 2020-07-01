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Dünya Fransa Doğu Akdenizdeki Sea Guardian Operasyonundan çekildiğini NATOya bildirdi
AVRUPA

Fransa Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi

Fransa, Akdeniz’de Türk gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin NATO soruşturmasının Paris’in iddialarını desteklememesi üzerine Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Reuters
Son dakika
Son dakika

Fransa, Akdeniz’de Türk gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin NATO soruşturmasının Paris’in iddialarını desteklememesi üzerine Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden
Spor

Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı. Bu kararın ardından liglerin nasıl tescilleneceği merak konusu oldu. TFF 2. Lig'de yer alan Samsunspor bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Manisa FK'nın 10 puan önünde yer alıyor. 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Samsunspor şampiyon oldu mu? Samsun'da iki sevinç birden yaşanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden TFF'ye teşekkür ederek, 'Şampiyon Samsunspor' ifadelerini kullandı.
İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?
Gündem

İkranur Tirsi'nin olayında korkunç şüphe: Öldürüldü mü?

Tüm Türkiye'yi derinden üzen İkranur olayında yeni bir gelişme yaşandı. Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak.
Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller
Hayat

Doç. Dr. Gökhan Özge: Telli maske, göz kuruluğunu engeller

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özge, maskenin göz kuruluğuna neden olabileceğini belirterek, "Maskenin burun bölgesine iyi takılmayarak ve telinin burun kemiğine iyi oturtulmayarak havanın göze doğru gelmesiyle göz kuruluğu yapması aslında doğal bir sonuç. Maskelerin telli olması ve o telin burna çok iyi oturtularak havanın oradan göze doğru çıkmasının engellenmesi gerekmekte" dedi.

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