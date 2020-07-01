Fransa Doğu Akdeniz'deki Sea Guardian Operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi

Fransa, Akdeniz’de Türk gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin NATO soruşturmasının Paris’in iddialarını desteklememesi üzerine Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Fransa, Akdeniz’de Türk gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin NATO soruşturmasının Paris’in iddialarını desteklememesi üzerine Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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