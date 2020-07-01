Fransa, Doğu Akdeniz'deki SeaGuardian Operasyonundan çekildiğini NATO'ya bildirdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen "Çirkin" adlı kargo gemisinin transponder sistemini kapatarak kimlik kodu, nihai destinasyonu gibi bilgileri gizlediğini, bunun üzerine Fransız "Courbet" gemisinin NATO görevi kapsamında kargo gemisini denetleme girişiminin Türk fırkateynleri tarafından engellendiğini söylemişti.

DÜNYA Atina uslanmıyor: Libya'ya giden gemimizin önünü kesmeye çalıştılar

FRANSA'DAN ÇEKİLME KARARI

Fransa, Akdeniz’de Türk gemileri ile yaşanan gerilime ilişkin NATO soruşturmasının Paris’in iddialarını desteklememesi üzerine Akdeniz’deki Sea Guardian operasyonundan çekildiğini duyurdu.

DÜNYA Hafter’e destek vermemiş: Macron tüm delillere rağmen inkar etti

NATO'NUN İLK RAPORU HAZIRLANDI

NATO, 10 Haziran tarihinde bir Fransız savaş gemisinin Akdeniz'de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası ile ilgili ilk raporunu hazırladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan NATO Sözcüsü, raporun içeriği hakkında bilgi vermeyerek kısa süre içinde tartışmaya açılacağını söyledi.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz

TÜRKİYE: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Türkiye ise suçlamaları reddediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir" demişti.

"Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır" diyen Akar "Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" diye konuşmuştu.

DÜNYA Macron'un "Fransa Hafter'i desteklemedi" çıkışına Serrac cephesinden cevap: Geç kaldınız