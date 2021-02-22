Dünya Fransa Doğu Akdenize uçak gemisi gönderdi DEAŞ ile mücadele edeceğiz
AVRUPA

Fransa Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi: DEAŞ ile mücadele edeceğiz

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çağrıları sonrası Doğu Akdeniz'deki varlığını artıran Fransa, DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla bölgeye uçak gemisi gönderdiğini açıkladı. Fransa Savunma Bakanı Florecen Parly, uçak gemisi Charles de Gaulle ve 20 Rafale tipi savaş uçağınnı Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne konuşlandırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını "Rum yönetimi ve Yunanistan isteği" üzerine artıran Fransa'nın Savunma Bakanı Florecen Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle'un Doğu Akdeniz, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne dün gönderildiğini belirtti.

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"Hazirana kadar bölgede kalacak"

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Chammal Operasyonu çerçevesinde haziran ayına kadar söz konusu bölgelerde görev yapacak Charles de Gaulle ile 20 Rafale tipi savaş uçağının gönderildiği kaydedildi.

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"DEAŞ ile mücadele edeceğiz"

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ ve terörle mücadeleye odaklanılacağı ifade edildi.

Charles de Gaulle uçak gemisi, Nisan 2020'den bu yana Toulon Limanı'nda bulunuyordu. Gemideki personelin 3'te 2'sinin koronavirüs yakalandığı ve yaklaşık 30 askerin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Fransa, Chammal Operasyonu'nu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, operasyon daha sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletilmişti.

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