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AVRUPA

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy: Avrupa Türkiye'ye karşı ikiyüzlülük sergiledi

Fransa devlet televizyonuna Türkiye'nin AB'ye giriş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "O dönem benim sorunum Erdoğan'ın kendisiyle değildi. Benim sorunum Türkiye'nin Avrupalı olmamasıydı. Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergiledi" dedi.

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Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy: Avrupa Türkiyeye karşı ikiyüzlülük sergiledi
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Fransa devlet televizyonu France TV'de, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili özel bir program yayımlandı. Programda Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görüşlerine de yer verildi.

Programda "Türkiye'nin AB yolculuğunu engelleyen siyasetçi" olarak tanımlanan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiye dair konuştu. Sarkozy şu ifadeleri kullandı:

"O dönem benim sorunum Erdoğan'ın kendisiyle değildi. Benim sorunum Türkiye'nin Avrupa'lı olmamasıydı. Avrupa, Türkiye'ye karşı diplomaside gerçek bir iki yüzlülük sergiledi.

Kimse doğruları söylemeye cesaret edemedi, ama ben Türkiye'ye gerçekleri söylemeyi, dürüst olmayı seçtim. Çünkü o ülkeyi ve Türk halkını seviyorum. Türkler, doğrudan konuşan, cesur, dürüst insanlar"

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