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Dünya Fransa göçmenleri ölüme terk etti
AVRUPA

Fransa göçmenleri ölüme terk etti

Fransız donanması Manş denizinde boğulma tehlikesi geçiren 16 Afgan göçmeni kurtarmak yerine İngiliz sularına yönlendirdi. Göçmenler bir balıkçı teknesinin haber verdiği İngiltere donanması tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız donanmasından Manş’ta insanlık dışı uygulama.
Fransız donanmasından Manş’ta insanlık dışı uygulama.

Fransız donanmasının, şişme bir botla Manş Denizi’ni geçmeye çalışan 16 göçmeni, hayatları tehlikede olmasına rağmen kurtarmak yerine İngiliz sularına yönlendirdiği iddia edildi. The Telegraph gazetesinin özel haberinde, Fransızların kurallara karşı gelmesinin ilk kez bağımsız bir gözlemci tarafından doğrulandığı belirtildi. Son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi’nde bulunan muhabir Jamie Johnson’ın izlenimlerine göre, sabah 07.00 sıralarında Fransız sularının bir mil içinde bir bot görüldü. Aralarında 4 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu 16 Afgan göçmenin, rüzgar karşısında yardıma ihtiyacı vardı. Botu gören 105 tonluk Fransız donanmasına ait gemi, ıslanmış ve üşümüş göçmenleri gemiye almak ve Fransa’ya geri götürmek yerine, botu İngiliz sularına yönlendirerek ayrıldı.

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Göçmenler daha sonra balıkçı teknesinin kaptanının İngiliz donanmasına haber vermesiyle gönderilen askeri bota alınarak kurtarıldı.

Haberde, ismi verilmeyen balıkçı teknesinin kaptanının, “Orada olmasaydık batarlardı. Fransızların yaptığı, bir rezaletti.” dediği aktarıldı. Konuyu Fransız yetkilere soran Telegraph gazetesine “Manş Denizi’ni geçmeye çalışan teknelerin sayısı göz önüne alındığında her bir teknenin tehlike seviyesi değerlendirilmeli ve her bir tekne içinde bulunduğu ihtiyaç ve riske göre öncelendirilmeli” açıklaması yapıldı. 2020’de şimdiye kadar 6 bin 300’den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa’yı göçle mücadelede iş birliği yapmamakla suçluyor.

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