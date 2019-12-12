Fransa, İtalya ve Rumlar paniğe kapıldı: Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlattılar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Utanç vericidir, rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürgünün 75. yılında Ahıska Türkleri Anma Programında konuştu. Ahıska Türklerinin yaşadıklarının altını önemle çizen Erdoğan, "Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar" dedi.





Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir" dedi.