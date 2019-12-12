Dünya Fransa, İtalya ve Rumlar paniğe kapıldı Doğu Akdenizde askeri tatbikat başlattılar
AVRUPA

Fransa, İtalya ve Rumlar paniğe kapıldı: Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat başlattılar

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Akdeniz'deki planları bozulan Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetimi panik halinde Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat başlattı. Türkiye, 2019 yılında bölgede çok sayıda tatbikat gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi DHA
Askeri tatbikattan yayımlanan fotoğraf.
Askeri tatbikattan yayımlanan fotoğraf.

Güney Kıbrıs açıklarında yapılan tatbikata Fransa, İtalya ve Rum Kesimi'nden savaş gemileri katıldı. Gemilere savaş helikopterleri de eşlik etti.

Rum Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılan fotoğraflarda Fransız ve İtalyan gemilerin fotoğraflarına geniş yer verildi. Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tatbikatta, ekiplerin operasyonel kapasitelerini iyileştirmeyi amaçlayan manevralar gerçekleştirdi. İletişim ve anlayış düzeyi arttırdı. İşbirliği ruhu teşvik edildi" denildi.


Türkiye'ye mesaj vermişler


Rum medyası, tatbikatla yayınladıkları haberlerde, Rumların egemenlik haklarına yönelik adımlara karşı kararlılık mesajı verildiğini yazdı.

İtalyan Gazetesi La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkilisi tatbikat öncesinde, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" demişti.


Üçlü tatbikatın son aşamasının yarın da devam edeceği bildirildi.

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SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek.


Türkiye'den aralıksız tatbikat mesajı

  • Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de icra ettiği başarılı tatbikatlarının ardından Kararlılık-2019 tatbikatın icra etti. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri, Kara ve Hava Kuvvetleri ile müşterek çalışabilirlik usulleri ve karşılıklı destekleme kabiliyetleri, harekata hazırlık seviyelerini yükseltmek için gerçekleştirildi. 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, denizaltılar, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları ile Sualtı Taarruz, Sualtı Savunma Timleri ve Amfibi Deniz Piyade Taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı, hedef çekme uçağı ve elektronik destek uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti ile sahil güvenlik botları katıldı.

Paniğe kapıldılar

Paniğe kapıldılar

Fransa, İtalya ve Rumlar, askeri tatbikat başlattı.
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