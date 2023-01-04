Fransa kilisesinde bir yeni cinsel taciz iddiası daha: Eski Paris Başpiskoposu'na soruşturma açıldı Fransa'da eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ön soruşturma açıldığı belirtildi. Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.

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