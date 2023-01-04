Dünya Fransa kilisesinde bir yeni cinsel taciz iddiası daha Eski Paris Başpiskoposuna soruşturma açıldı
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Fransa kilisesinde bir yeni cinsel taciz iddiası daha: Eski Paris Başpiskoposu'na soruşturma açıldı

Fransa'da eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ön soruşturma açıldığı belirtildi. Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa kilisesinde bir yeni cinsel taciz iddiası daha: Eski Paris Başpiskoposuna soruşturma açıldı
Eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit.

Fransa'da eski Paris Başpiskoposu Michel Aupetit'ye cinsel tacizden ön soruşturma açıldı.

Actu Paris'nin haberine göre, Aupetit, savunmasız bir kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Paris Savcılığının, Başpiskoposluktan gelen ve Aupetit'nin adli koruma altındaki savunmasız bir kadınla ilişki yaşadığına dair şikayet üzerine, geçen yıl aralık başında ön soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Şikayet raporunda, Aupetit'nin, akli dengesi yerinde olmayan kadınla yaptığı elektronik posta yazışmalarının yer aldığı belirtildi.

  • Soruşturmada, eski Başpiskoposun kadına cinsel istismarda bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Aupetit, 2017'de Paris Başpiskoposluğu görevini yürütürken 5 yıl önce bir kadınla cinsel ilişki yaşadığı ve eşcinselliği desteklediği iddiaları üzerine, 2021'de Papa'ya istifasını sunmuştu.

Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana 11 piskopos, yargı ya da kilise makamlarınca cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma geçirdi.

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