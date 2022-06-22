​Fransa Müslüman kadınlara yönelik ayrımcı bir karara imza attı

Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi Salı günü, bir alt mahkemenin daha önceki bir kararını onayarak, Grenoble şehrinde halka açık havuzlarda haşema giyilmemesi gerektiğine hükmetti.

Grenoble belediye meclisi 16 Mayıs'ta haşema kullanımına izin verilmesi lehinde oy kullanmıştı ve bu hareketin Fransa'nın kamusal yaşamdaki laiklik ilkesini baltalayacağını söyleyen muhafazakar ve aşırı sağ politikacılardan protesto gösterilerine yol açmıştı.

Danıştay yaptığı açıklamada, "Grenoble belediye yüzme havuzları için yeni prosedür kuralları, kamu hizmetinin düzgün işleyişini etkiler (...) ve kullanıcılara eşit muamele edilmesini baltalar, böylece kamu hizmetinin tarafsızlığı tehlikeye girer." ifadelerine yer verildi.

Grenoble Belediye Meclisi karardan rahatsız

Grenoble belediye meclisi, kararın yayınlanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Belediye, Danıştay'ın kendisine ait olmayan niyetlere atfettiği için üzgün" dedi. Ana amacının tüm kullanıcılar için eşit muameleyi garanti etmek olduğunu söyledi.

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Grenoble'ın hareketine Fransız hükümeti itiraz etti ve bir alt idari mahkeme tedbiri askıya aldı. Grenoble, hukuki mücadelesini Danıştay'a taşıyarak yanıt verdi.

Kararın ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Grenoble'ın eyleminin "kesinlikle reddedildiğini" söyledi.

Darmanin, "laiklik ve her şeyden önce Cumhuriyet için bir zafer" dedi.

Fransa'da 2016'da güneydeki bir şehrin halk plajlarından onları yasaklamaya çalıştığından beri haşema hakkındaki tartışmalar hararetli bir hal aldı. Bu vesileyle, Danıştay, temel özgürlükleri ihlal ettiğini söyleyerek yasağı bozdu.

''Ülke çapında bir yasak yoktur, ancak ülke genelinde birçok halka açık havuzda haşema yasaklanmıştır.''

Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Emmanuel Macron'dan sonra ikinci olan ve Pazar günkü yasama seçimlerinde bir atılım yapan aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen, belediye havuzlarında tesettür mayoları yasaklayan bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

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Müslüaman kadınlara karşı ayrımcılık

Fransa'daki Müslüman hakları örgütleri, tesettür mayo yasaklarının temel özgürlükleri kısıtladığını ve Müslüman kadınlara karşı ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığa sahip olduğu tahmin edilen 5 milyona sahip Fransa, 2010 yılında kamuya açık alanlarda peçe ve burka peçe yasağı getirdi.

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