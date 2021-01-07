Fransa Müslümanları bombaladı: Mali'de en az 100 ölü

Mali’de yerel halk tarafından düzenlenen düğün töreni hava saldırısının hedefi oldu. Bounty ve Kikara köylerini hedef alan hava saldırısında, en az 100 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Hava saldırısının kim tarafından düzenlendiği dair net bilgi bulunmazken, Fransız kaynaklara göre, saldırının Fransa ordusu tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Mali’nin Mopti bölgesinde, pazarı pazartesiye bağlayan gece düzenlenen ve en az 100 sivilin öldüğü belirtilen hava saldırısının Fransa tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Fransız basınındaki haberlere göre, ordu kaynakları, pazar gecesi Mopti bölgesindeki Bounti köyüne saldırı düzenlediğini bildirdi. Askeri kaynaklar, saldırının sivilleri hedef almadığını silahlı gruplara yönelik olduğunu belirtse de Mali kaynakları hava saldırısında bir düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Fransız ordusu, Kasım 2017’de gerçekleştirdiği bir hava saldırısında 11 Mali askerinin ölümüne sebep olmuştu.

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İHA’LAR DA KULLANILDI

Kaynaklar, Bounty ve Kikara köylerinde insansız hava aracı ile hedeflerin tespit edilerek doğrulanmasının ardından hava saldırısının gerçekleştirildiğini iddia etti. İddia Fransız savaş uçaklarının hedef gözeterek saldırıyı gerçekleştirdiği şüphesini artırdı. Mali’de yayın yapan Studio Tamani radyosuna açıklama yapan bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, radyonun saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini kaydetti. Fransa, Mali’de bulunan Barkhane Operasyonu kapsamında görev yapan 5 askerini son 10 günde kaybetti. Saldırıların ardından yaşanan asker kaybı nedeniyle Fransa Savunma Bakanı ağır eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

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Sömürge düzenini koruma peşinde

Macron

Fransa son dönemde Sahel bölgesinde artan siyasi baskı politikası ve askeri varlığı nedeniyle yeni sömürgecilik eleştirileriyle karşı karşıya. Aralık 2019’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ziyareti öncesi Nijer ve Mali başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde Fransız askeri üsleri protesto edilmiş, bazı kentlerde ise gösterilere izin verilmemişti. Sahel bölgesindeki ülke liderleri de Macron’un kendilerine yönelik bakış açısına sert eleştiriler yöneltiyor, Paris’ten ekonomik bağımszılık yollarını arıyorlar. Bölge ülkelerinde yerel halk, terör eylemlerinin Fransız askeri varlığı sonrasında artış gösterdiğini ve istikrarı tehlikeye attığını savunuyor. Fransa, 2014’te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad’da 5 bin 100 asker görevlendirmişti. Fransa’nın Sahel bölgesinin zengin yerel kaynaklarının peşinde olduğu biliniyor.