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Dünya

Fransa Parlamentosu’ndan Wagner’in terör örgütü olarak tanınması için çağrı

Fransa Parlamentosu, Wagner’in terör örgütü olarak tanınması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

09:47 . 10/05/2023 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Fransa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, “9 Mayıs Salı günü Meclis, Fransa ve Avrupa Birliği'ni özel askeri grup Wagner'i terör örgütleri listesine dahil etmeye çağıran karar önergesini oybirliğiyle kabul etti” denildi.

Wagner grubu

Bazı kaynaklarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘fiili özel ordusu’ olarak görülen paramiliter grup Wagner, birçok ülkede Rus hükümeti ile çalışıyor. PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, Ukrayna başta olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki savaşlarda görev yaptı.


#Fransa
#AB
#Wagner
2 saat önce
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