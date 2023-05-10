Fransa Parlamentosu’ndan Wagner’in terör örgütü olarak tanınması için çağrı

Bazı kaynaklarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘fiili özel ordusu’ olarak görülen paramiliter grup Wagner, birçok ülkede Rus hükümeti ile çalışıyor. PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, Ukrayna başta olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki savaşlarda görev yaptı.