Dünya Fransa polisi sokakta yaşayan evsiz adama göz yaşartıcı gaz sıktı
AVRUPA

Fransa polisi sokakta yaşayan evsiz adama göz yaşartıcı gaz sıktı

Fransa’nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde evsiz olduğu iddia edilen bir kişiye göz yaşartıcı gaz sıkan polisin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde polislere karşı herhangi bir saldırı girişimi olmamasına rağmen göz yaşartıcı gaz sıkılan adam dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Olayı gerçekleştiren polislerin kimliklerinin tespiti için Ulusal Güvenlik Müfettişliği harekete geçtiğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Fransa polisi sokakta yaşayan evsiz adama göz yaşartıcı gaz sıktı
Fransa polisi sokakta yaşayan evsiz adama göz yaşartıcı gaz sıktı

Fransa’nın başkenti Paris yakınındaki Le Bourget banliyösünde dün yerel saatle 04.00 sıralarında kaldırımda bekleyen bir kişinin, etrafındakilere çeşitli nesneler fırlattığı gerekçesiyle olay yerine polis çağırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçla bölgeye gelen polisin evsiz olduğu iddia edilen kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü. Gaz nedeniyle canı yanan şahıs ise acılar içinde kıvrılarak yere yığıldı.

Fransa polisinden evsiz adama insanlık dışı müdahale​
OYNAT 00:35
Fransa polisinden evsiz adama insanlık dışı müdahale​
Polis, kaldırımda duran evsiz bir adama aracın içinden göz yaşartıcı gaz sıktı. Nedeni anlaşılamayan olay, arpartman sakini bir şahsın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Polislerin kimliği belirlenecek

Paris Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Müfettişliği’nin olayın gerçek nedenini araştırmak ve memurların kimliklerini tespit etmek için harekete geçtiğini bildirdi. Kimlik tespitinin ardından olaya karışan memurların görevden alınacağı da taahhüt edildi. Öte yandan sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan davranışın “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

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