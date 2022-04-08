Fransa-Polonya gerilimi tırmanıyor: Macron'un sözleri sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Łukasz Jasina, Twitter hesabında Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun kararıyla Fransa'nın Varşova Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Macron, Morawiecki'nin daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaların "temelsiz" ve "skandal" olduğunu ifade ederek, Morawiecki'nin, Fransa'daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile birçok kez görüştüğünü söylemişti.

POLONYA İLE FRANSA ARASINDAKİ GERİLİM

Fransa Cumhurbaşkanı, Le Parisien'e verdiği röportajda Morawiecki'yi "sağcı Yahudi aleyhtarı" olarak nitelendirmişti.

Morawiecki, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Batı'dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Macron'a atfen, "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." ifadesini kullandı.

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İngiliz basınında çıkan haberlerde de Morawiecki'nin, "Suçlularla pazarlık edilmemeli, onlarla savaşılmalıdır. Kimse Hitler'le pazarlık etmedi. Hitler, Stalin, Pol Pot ile pazarlık eder misiniz?" değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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