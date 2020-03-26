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Fransa sağlık otoriteleri itiraf etti: Açıklanan vaka ve ölüm sayıları gerçeğin çok altında

Fransa'da sağlık otoriteleri gerçek koronavirüs vaka ve ölüm sayısının açıklanan sayıların çok üstünde olduğunu itiraf etti. Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
Fransa'da 1331 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa'da 1331 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti.

Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Euronews'un haberine göre ülkede salgın hastalıkların yönetimi ve gözetiminden sorumlu olan SPS, 25 Mart itibariyle Fransa'da toplam 25 bin 233 kişiye yeni tip koronavirüsün Covid-19 tanısı konduğunu, 1331 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 900 hastanın sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Covid-19 vakaları, yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkması üzerine onaylanıyor. Koronavirüs test sonuçları laboratuvar ve hastanelerden doğrudan SPS'in sistemine aktarılıyor.

Öte yandan koronavirüs testleri daha çok ağır semptomlar gösteren hastalara, sağlık çalışanlarına, hamile kadınlara ve organ bağışçılarına yapılıyor. Bu nedenle test sonuçlarıyla alınan sayıların nüfusun genelini yansıtmadığı düşünülüyor.

SPS, doğrulanmış bir vakayı, "Semptomatik olsun ya da olmasın yeni tip koronavirüsten enfekte olduğu bir testle kanıtlanmış bir kişi" olarak tanımlıyor. Ancak bu tanım, "olası vaka" ve "muhtemel vaka"ları kapsamıyor.

Hastaneler Covid-19 teşhisiyle tedavi edilen, yoğun bakıma alınan ve taburcu edilen hastaların kaydını alarak verileri günden güne SPS'ye aktarıyor.

Dolayısıyla hastanede tedavi gören ve yoğun bakıma alınan hasta sayısı belli. Ancak iyileşen hastalar konusunda böyle bir kesinlik elde etmek mümkün gözükmüyor. Sağlık otoritelerine göre Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 98'i iyileşiyor. Ancak hafif ve orta derecede semptomlar gösteren hastalar, koronavirüs testi için öncelikli kişiler olmadığı için gerçek vaka sayısı bilinemediği gibi, gerçek iyileşen hasta sayısı da net olarak hesaplanamıyor.

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