Fransa sandık başına gidiyor: Irkçıların iktidar mücadelesi

Fransa bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 2017’de seçilen, iç siyasette aşırı sağın politikalarına yakın duran ve Müslümanlara yönelik İslam karşıtı uygulamalarıyla birçok kez gündeme gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim arifesinde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen’in ırkçı ve yabancı düşmanı olduğunu hatırladı.

Macron’u Le Pen’e karşı harekete geçiren etken ise anketlerde Le Pen’in 2017’deki seçimlere göre seçilme şansının daha yüksek olduğunun ortaya çıkması. Macron, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi verdiği son röportajda Fransız toplumunu oyları yükselişe geçen Le Pen tehdidine karşı uyardı. Rakibinin çok acımasız olduğunu ifade eden Macron, Le Pen’in toplumu bölmeyi amaçlayan ırkçı bir programa sahip olduğunu belirtti. Fransız medyasında Macron’un seçim çalışmalarına daha erken başlamadığı için pişmanlık duyduğu da belirtildi.

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NEFESİ ENSESİNDE

Medyaya yansıyan son anketler seçimin iki favorisi olarak gösterilen Macron ve Le Pen’in ikinci tura kalması halinde aşırı sağcı adayın oyların yüzde 49’unu elde edebileceğini ortaya koyuyor. Bir diğer anket ise ilk turda Macron’un yüzde 26, Le Pen’in ise yüzde 24 oy alacağını öngörüyor. İki ismin 2017’de olduğu gibi yine ikinci tura kalması halinde sol oyların sonucu belirleyeceği tahmin ediliyor. Kamuoyu yoklamaları Le Pen’in benzindeki KDV’yi yüzde 20’den yüzde 5,5’e düşürme ve 20 yaşından önce çalışmaya başlayanlar için 62 olan mevcut emeklilik yaşını iki yıl daha önceye çekme gibi vaatleri ile yoksul sol eğilimli seçmenler arasında karşılık bulduğunu gösteriyor. Uzmanlar, Ulusal Cephe lideri Le Pen’in daha önce hiç olmadığı kadar cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakın olduğunu ifade ediyor.

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