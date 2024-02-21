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Dünya

Fransa savaş çığırtkancısı Ermenistan'a silah desteğini sürdürecek

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'a Avrupalı ağabeyleri destek çıkmaya devam ediyor. Bölgede zaman zaman provokasyona soyunan Ermenistan'a aradığı destek Fransa'dan geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş söylemlerini ağzından düşürmeyen Ermenistan'a silah desteği sağlamayı sürdüreceklerini açıkladı.

22:05 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Nikol Paşinyan - Emmanuel Macron
Nikol Paşinyan - Emmanuel Macron

Fransa'nın Ermenistan'ı desteklemeyi ve bu ülkeye "sorumluluk ruhu ile ve gerilimi tırmandırma arzusu olmadan" silah desteği sağlamayı sürdüreceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı. İki lider görüşmeleri öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Nazi işgali sırasında Fransa saflarında hayatını kaybeden Ermenilere atıf yapan Macron, Ermenilerin "Fransız direnişine ve ulusuna verdiği desteğin" farkında olduklarını vurguladı.

"Fransa'nın Ermenistan'ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, demokratik gidişatına ve temelde barış arzusuna verdiği desteğe güvenebilirsiniz." diyen Macron, barış arzusunu "sürdürme kararlılığı ve cesaretinden" dolayı Paşinyan'ı takdir ettiğini dile getirdi.

Macron'un hedefinde Azerbaycan var

Macron, Paşinyan'ın bu "kararlılığının", Ermenistan'ın Avrupa kıtasında "savaş suçlarının işlendiği sırada" Uluslararası Ceza Mahkemesine katılması ile daha da somutlaştığı yorumunu yaptı.

Paşinyan ile görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin ele alınacağını kaydeden Macron, Ermenistan'ın Sünik bölgesindeki son gelişmelerin sahada "tırmandırma riskinin" varlığına işaret ettiğini savundu.

Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı konusunda "tüm belirsizlikleri" gidermesi gerektiğini savunarak, sınırların çizilmesi hususunda da "iyi niyetle" çalışılmasının sınırdaki birliklerin geri çekilmesi açısından gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan Macron, Azerbaycan'ın Karabağ'dan ayrılan ve geri dönmek isteyenlerin güvenli ve hızlı dönüşünü sağlama yükümlülüğü olduğunu savundu.

Fransa'dan Ermenistan'a silah desteğine devam

Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve "sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan" askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan Paşinyan, Fransa ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin sadece tarihi ve ekonomik olmadığını, iki ülkenin "daha derin duygusal bağlar" ile bağlı olduğunu belirtti.

Paşinyan iki ülke arasında ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek için attığı adımlardan dolayı Macron'a teşekkür etti.

Paşinyan, Fransa'nın yardımı ile ülkesinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin endişe oluşturmaması gerektiğini ve amaçlarının bölgede "denge sağlamak" olduğunu savundu.




#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Ermenistan Başbakan
#Fransa Cumhurbaşkanı
#Emmanuel Macron
#Silah Desteği
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