Fransa Senatosu: Cumhuriyete karşı olana oturum belgesi verilmeyecek

Fransız Senatosu'nda, Müslümanları eleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşmeleri devam edilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya yeni bir maddenin eklenmesi teklif etti.

Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti.

"Cumhuriyete karşı olana oturum belgesi yok"

Bu maddeye göre, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmeyecek veya yenilenmeyecek.

Son söz Ulusal Meclis'te

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın değerleri ve ilkelerinin savunulması gerektiğini ancak bunlara nasıl karşı çıkıldığı ve reddedildiği konusunda zorlukların olduğunu belirtti.

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Yasa tasarısında Müslümanları hedef alan maddeler

Fransa'da mevcut yasalara göre kamu düzenini tehdit eden kişilere oturum belgesi verilmiyor veya yenilenmiyor.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

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