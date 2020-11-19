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Dünya Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyetinin tanınması için tasarı hazırladı
AVRUPA

Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için tasarı hazırladı

Fransa Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için karar taslağı hazırladı. Tasarıya ilişkin açıklama yapan Fransız senatör Bruno Retailleau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerini kınamak için bir kararı oylayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Senatosu
Fransa Senatosu

Fransız Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Fransız hükümetine çağrı yapılmasını içeren bir karar taslağını oylamaya sunuyor.

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25 Kasım'da oylanacak

25 Kasım'da oylaması yapılacak tasarıya ilişkin konuşan Fransız senatör Bruno Retailleau, "Bu bir ilk. Kuşkusuz, 25 Kasım'da Senato'da ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerini kınamak için bir kararı oylayacağız ve ayrıca burada işlenen savaş suçları için, özellikle Dağlık Karabağ'da uluslararası bir soruşturma talep edeceğiz. Ancak her şeyden önce Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını isteyeceğiz" dedi.

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Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediler

Tasarıda imzası bulunan senatörler Macron hükümetine de çağrıda bulundu. Senatörler, Fransa hükümetinden Türkiye'ye karşı Avrupalı devletlerle birlikte "güçlü bir tepki" vermesini istedi.

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