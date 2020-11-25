Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını oylayacak

Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Fransa Senatosu tarafından yasa taslağı hazırlanmıştı. Taslakla ilgili görüşmeler bugün başlıyor.

DÜNYA Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için tasarı hazırladı

Teklifin ilk olarak ele alınacağı Dışişleri ve Savunma Komisyonuna Ermenistan ile Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçileri de görüş bildirmeleri için davet edildi.

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Türkiye'nin kınanması önerisi de teklifte bulunuyor

Yasa teklifinde “Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın askeri saldırıları ve bölgeye yabancı savaşçı götürüldüğü" iddiası yer alıyor ve kınanıyor. Teklifi hazırlayan senatörler, savaş suçu soruşturması açılmasını talep ederken, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne de yardım edilmesini ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını istiyor.