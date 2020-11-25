Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyetinin tanınmasını oylayacak
AVRUPA

Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını oylayacak

Fransa Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için hazırlanan önergeyi görüşmeye başlıyor. Yasa teklifinde senatörler, Türkiye ve Azerbaycan’ın kınanması ve savaş suçu soruşturması açılmasını da talep ediyor.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Senatosu
Fransa Senatosu

Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Fransa Senatosu tarafından yasa taslağı hazırlanmıştı. Taslakla ilgili görüşmeler bugün başlıyor.

Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için tasarı hazırladı
DÜNYA
Fransa Senatosu sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için tasarı hazırladı

Teklifin ilk olarak ele alınacağı Dışişleri ve Savunma Komisyonuna Ermenistan ile Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçileri de görüş bildirmeleri için davet edildi.

Fransa'dan skandal paylaşım: Türk topraklarını Ermenistan'a kattı
DÜNYA
Fransa'dan skandal paylaşım: Türk topraklarını Ermenistan'a kattı

Türkiye'nin kınanması önerisi de teklifte bulunuyor

Yasa teklifinde “Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın askeri saldırıları ve bölgeye yabancı savaşçı götürüldüğü" iddiası yer alıyor ve kınanıyor. Teklifi hazırlayan senatörler, savaş suçu soruşturması açılmasını talep ederken, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne de yardım edilmesini ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını istiyor.

Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
OYNAT 00:13
Ermenistan'a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron'dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, 'Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?' sorusunu yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı ise gencin sorusuna 'Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur' diyerek cevap verdi.


Abone Ol Google News
Nasıl olacak böyle?

Nasıl olacak böyle?

​Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı.
Koronavirüs unutuldu

Koronavirüs unutuldu

​Kirazlı-Yenikapı metrosunda korkutan görüntü.
Yıllardır komada olan Kenan Işıktan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.

Benzer bir eylem icra edilebilir.

Salgının merkezinden<br>korkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.
Askerine<br>bile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.