Fransa Senatosu vatandaşın izlenmesini sağlayacak maddeyi kabul etti

Fransa'da emeklilik yaşını iki yıl uzatan tartışmalı reforma karşı başlayan kitlesel protestolar devam ederken yeni bir yasa çıkarıldı.

Fransa'da tansiyonu yükseltecek yeni yasa

Fransız Senatosu'nun kabul ettiği maddeye göre, terörle mücadele başta olmak soruşturma dosyalarında vatandaşın telefon, bilgisayar gibi elektronik aletleri 'uzaktan ve bilgisi dışında' izlenebilecek.

Özel yazışmalar kopyalanabilecek

Avukat, gazeteci ve doktorların telefonlarının da dahil edildiği yasaya göre, konuşma ve yazışmalar kopyalanabilecek; avukat ve müşteri arasındaki görüşmeler de kaydedilebilecek.

Öte yandan cep telefonlarının kamerası ve mikrofonu uzaktan aktif hale getirilebilecek. Fransız polisi, WhatsApp, Facebook, Gmail gibi hesaplara erişim için bu kuruluşlarla doğrudan işbirliği içinde olacak.







