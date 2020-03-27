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Fransa sıtma tedavisinde başvurulan ilacın yurt dışına satışını yasakladı: Koronavirüse karşı kullanılacak

Fransa sıtma tedavisinde başvurulan ilacın yurt dışına satışını yasakladı: Koronavirüse karşı kullanılacak

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse karşı kullanılmasına izin verildi. Ülkede klorokini koronavirüse karşı ilk kullanan kişi olan Prof. Dr. Didier Raoult, ilaç sayesinde hastaların yüzde 75'ini iyileştirmişti. Ayrıca Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını da yasakladı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin.
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin.

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

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Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti

  • Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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